La crisi in Medio Oriente e la situazione in Iran al centro di un incontro

Mercoledì 29 aprile alle 20:30 si terrà un incontro pubblico nella sala Campostrino, promosso da alcune associazioni locali. La discussione sarà incentrata sulla crisi in Medio Oriente e sulla situazione in Iran. La conferenza vedrà la partecipazione della professoressa Farian Sabahi, docente dell’Università, che affronterà i temi attuali legati a queste questioni internazionali. L’evento è organizzato da tre associazioni di Forlì-Cesena.

Le associazioni Soroptimist international club Forlì, Nuova civiltà delle macchine, e la Società Dante Alighieri di Forlì-Cesena hanno promosso un incontro pubblico per mercoledì 29 aprile, alle ore 20:30, nella sala Campostrino, con la professoressa Farian Sabahi, docente all’Università.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tre risposte per capire la situazione in Iran

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