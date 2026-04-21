’La Casa di Marmo’ tra competenza e progetto tecnico

In vista della Milano Design Week, nel quartiere di Brera si sta sviluppando il progetto 'La Casa di Marmo', realizzato dall'architetto Hannes Peer in collaborazione con l'azienda Margraf. Si tratta di un'iniziativa che si concentra sull'impiego della pietra in architettura, coinvolgendo competenze tecniche e un design studiato per l'evento. La realizzazione mira a presentare un esempio pratico e visibile di questa scelta progettuale.

Arriva la Milano Design Week e, nel cuore di Brera, prende forma ’La Casa di Marmo’, progetto firmato da Hannes Peer Architecture insieme a Margraf che propone una riflessione radicale sull’uso della pietra in architettura. Non un semplice rivestimento, ma un ambiente interamente generato dal marmo: struttura, superficie, luce e atmosfera coincidono in un’unica materia, in un gesto coerente e privo di mediazioni. Nascosta sotto il giardino di una villa storica, l’architettura si sviluppa nel sottosuolo e si rivela attraverso una sequenza spaziale calibrata. L’accesso, segnato da una scala elicoidale e da una soglia monumentale, introduce a un universo minerale continuo in cui pareti, pavimenti e soffitti emergono da una stessa matrice.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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