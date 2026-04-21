Una donna canadese è stata colpita e uccisa con armi da fuoco nel sito archeologico di Teotihuacan, una delle mete turistiche più visitate del Messico. La vicenda si è verificata mentre la donna si trovava all’interno dell’area delle piramidi. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La notizia ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

Una donna di nazionalità canadese è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nel sito archeologico delle piramidi di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Messico. A colpire un uomo messicano che si è tolto la vita dopo aver ferito altre 13 persone, tra cui un bambino colombiano. L’aggressore ha cominciato a sparare a mezzogiorno. La donna morta aveva circa venti anni. La polizia ha identificato l’attentatore in Julio César Jasso Ramírez, messicano, 30 anni. La sparatoria. Un video mostra l’uomo che insegue e uccide la turista. Secondo le cronache aveva una maglietta con scritto “Disconnect and self destruct”. La sparatoria...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Messico, spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan: morto turista canadeseUn uomo armato, appostato in cima a una delle piramidi storiche di Teotihuacán, in Messico, ha aperto il fuoco sui turisti, uccidendo un cittadino...

Sparatoria presso le piramidi azteche di Teotihuacán in Messico, uccisa turista canadeseUn uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: La caccia al turista in cima alle piramidi di Teotihuacan – Il video; Messico, spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan: morto turista canadese.

La caccia al turista in cima alle piramidi di Teotihuacan – Il videoUn uomo armato ha cominciato a sparare in un sito archeologico: 1 morto e 13 feriti. Poi l'intervento della polizia L'articolo La caccia al turista in cima alle piramidi di Teotihuacan – Il video prov ... msn.com