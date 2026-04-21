Il rinnovo del contratto di Kostic potrebbe rappresentare una possibilità per la Juventus di avere un’alternativa a Cambiaso tra le opzioni di laterale sinistro. La società sta valutando questa ipotesi, considerando i pro e i contro di un eventuale prolungamento. La decisione potrebbe influenzare la rosa e le scelte tecniche in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva.

di Angelo Ciarletta E se il rinnovo del contratto di Kostic fosse un’occasione? La Juventus può ritrovarsi in casa l’alternativa a Cambiaso. I pro della possibile permanenza. La Juve sta già programmando le mosse sulle corsie esterne per la prossima stagione. Con Juan Cabal che sembra non rientrare più nei piani, la società è alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il ruolo di vice di Andrea Cambiaso. Ma piuttosto che investire cifre importanti su nuovi profili, perché non confermare Filip Kostic? ascoltapodcast Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione, il calciatore ha convinto da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic, e se il rinnovo fosse un’occasione? La Juve può ritrovarsi in casa l’alternativa a Cambiaso. I pro del possibile prolungamento

Notizie correlate

Kostic Juve, rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa… Ultimedi Redazione JuventusNews24Kostic Juve, rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa… Cosa filtra sul futuro dell’esterno serbo di...

Rinnovo Vlahovic, Spalletti ha le idee chiare sul possibile prolungamento del serbo. Le impressioni in casa bianconeraLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Calciomercato Milan ancora speranze per Vlahovic? Le parole di Comolli lasciano tutto aperto.

Juventus, non ci sono ancora colloqui per il rinnovo di Kostic. Interessa a due clubLa Juventus non ha ancora aperto i colloqui per un possibile prolungamento di Filip Kostic. Il serbo, arrivato per 15 milioni di euro nel 2022, è in scadenza al 30 giugno e finora non c'è stato molto ... tuttomercatoweb.com

Juventus-Vlahovic, dialoghi freddi: congelato il rinnovo, previsti nuovi incontriLa pista che porta al rinnovo del centravanti serbo è tornata a essere in salita per i bianconeri. msn.com