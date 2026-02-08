Kostic Juve rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa… Ultime

Nei corridoi della Continassa si parla ancora di un possibile rinnovo per Kostic. I dubbi sul suo futuro restano, anche se al momento non ci sono firme ufficiali. La società continua a valutare le opzioni, mentre l’esterno serbo aspetta risposte chiare. La situazione resta aperta, con i tifosi che seguono attentamente ogni sviluppo.

Kostic Juve, rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa. Cosa filtra sul futuro dell’esterno serbo di Spalletti. Il futuro di Filip Kostic alla Juventus, fino a poco tempo fa considerato un capitolo prossimo alla chiusura, sta vivendo un’inaspettata quanto significativa inversione di tendenza. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il rinnovo dell’esterno serbo — il cui attuale vincolo contrattuale scadrà il 30 giugno 2026 — non è più un’ipotesi remota, ma una possibilità concreta che sta guadagnando quota nei corridoi della Continassa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il merito di questo riavvicinamento va ricercato nel rapporto professionale che si è instaurato con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

