Kickboxing passione e spettacolo | a Lecco il grande evento nazionale Purple Olympus
Sabato 25 aprile 2026, il Palataurus di Lecco ospiterà “Purple Olympus”, la sesta edizione dell’evento firmato Kickboxing Lecco, diventato negli anni un punto di riferimento per la kickboxing a livello nazionale. Nato nel 2021, il progetto Purple si è affermato edizione dopo edizione grazie a un.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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