Juventus Spalletti infuriato con Zhegrova dopo Juve-Bologna

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, il tecnico ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Zhegrova, coinvolto in un episodio durante il match. La discussione tra l'allenatore e il calciatore ha fatto partire voci di un possibile trasferimento. La vittoria della Juventus, che ha portato a casa i tre punti, si è accompagnata a tensioni tra lo staff tecnico e alcuni giocatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo.

Caso Zhegrova: scintille con Spalletti e sirene di mercato in casa Juve. Il post-partita di Juventus-Bologna non porta con sé solo i tre punti e la gioia per la vittoria, ma solleva un polverone tattico che agita l’ambiente bianconero. Secondo quanto rivelato dal giornalista 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti infuriato con Zhegrova dopo Juve-Bologna Notizie correlate Juventus, l’enigma Zhegrova: da “spacca-partite” a caso tattico per SpallettiIl post-Bergamo in casa Juventus apre una riflessione profonda sulla gestione della panchina e, in particolare, sull’apporto di Edon Zhegrova. Zhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi: Spalletti attende indicazioni positive. Le ultimedi Angelo CiarlettaZhegrova Juventus, grande chance in nazionale per rilanciarsi per il calciatore kosovaro: mister Spalletti attende indicazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nessuno lo capisce, è ingiusto: l'allenatore del Real Madrid Arbeloa furioso per il rosso a Camavinga; Juventus, Spalletti infuriato con Zhegrova dopo Juve-Bologna; Probabili formazioni Juve Bologna: un grande ballottaggio per Spalletti; Formazioni ufficiali Juventus Bologna: le scelte di Spalletti e Italiano. Io conosco Gianni Morandi, Spalletti scatenato in tv sull'esultanza dei giocatori della Juve. E in studio...Ecco il simpatico siparietto che ha visto protagonista l'allenatore bianconero dopo la vittoria con il Bologna di Italiano ... corrieredellosport.it L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il BolognaL’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Bologna ... calcionews24.com Il siparietto tra Luciano #Spalletti e Khephren #Thuram dopo Juventus-Bologna x.com Francisco Cervelli, manager della Nazionale Italiana di baseball e tifoso bianconero, è stato ospite all'Allianz Stadium per Juve-Bologna FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - facebook.com facebook