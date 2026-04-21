Juventus | il bivio di Koopmeiners

Nella sede principale della Juventus si sono concentrate le attività principali legate a un possibile trasferimento di Koopmeiners. La società sta valutando diverse opzioni per il centrocampo e ha avviato incontri con gli agenti del giocatore. Al momento non sono stati ancora definiti accordi ufficiali, ma le trattative sembrano essere in fase avanzata. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con la volontà di accelerare sul fronte acquisti.

Il quartier generale della Continassa è tornato a essere il centro nevralgico delle grandi manovre della Juventus. La notizia della presenza dell’agente di Teun Koopmeiners a Torino non è solo un segnale di allerta per i tifosi, ma rappresenta l’inizio formale di un addio annunciato. Arrivato nell’estate del 2024 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il bivio di Koopmeiners #juventus #koopmeiners #atalanta #seriea Notizie correlate Juventus-Atalanta: il possibile ritorno di KoopmeinersUna sfida che si preannuncia emozionante e cruciale per la Juventus chiamata a conquistare i tre punti contro l’Atalanta per restare pienamente in... Leggi anche: Juventus, via Koopmeiners e dentro Kessiè? Il piano di Comolli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zhegrova, il futuro che non arriva e la Juve che osserva e decide: il bivio mercato; Juve: Yildiz lavora a parte, il ginocchio lo frena; SportMediaset: Juventus, i numeri di Spalletti: Mister Champions League Video; Kenan Yildiz, il futuro della Juventus passa dal 2030: otto finali per la gloria. Juventus, le parole di Capello: Con loro la Juve è da ScudettoFabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato della situazione dei bianconeri, analizzando anche i nomi fatti per il mercato estivo. juvenews.eu Juventus, Di Gregorio al bivio: sette partite per prendersi il futuroJuventus, Di Gregorio al bivio: sette partite per prendersi il futuro Ci sono momenti che cambiano una stagione. E altri che possono segnare per sempre la carriera di un calciatore. Per Michele ... tuttojuve.com Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 facebook Prosegue la preparazione delle amichevoli estive per la #Juventus. Durante il Summer Tour di Hong Kong previsto un match contro il #Chelsea I bianconeri e i Blues si contenderanno l’Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026 L'articolo completo al pri x.com