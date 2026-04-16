juventus vlahovic tra problemi fisici e rinnovo

Dusan Vlahovic si trova attualmente in una fase di incertezza con la Juventus, tra problemi fisici che ne hanno limitato l’attività e cambiamenti nelle gerarchie della squadra. La sua presenza in campo e le discussioni sul rinnovo contrattuale sono al centro delle attenzioni, mentre la società valuta le prossime mosse in un momento di transizione. La situazione resta complessa e da monitorare nei prossimi giorni.

Il bivio di Vlahovic: tra fragilità fisica e gerarchie mutate. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus non è mai stato così incerto. Fino a poche settimane fa, il rinnovo del numero 9 era considerato la pietra angolare su cui costruire la squadra del domani, ma i recenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus, Vlahovic non convocato per Udine. Milik...

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Temi più discussi: Vlahovic e Perin: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Vlahovic, l'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia; Juventus, problema per Vlahovic nel riscaldamento: le sue condizioni. Spalletti: C'è preoccupazione; Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina.

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