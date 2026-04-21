Dopo la vittoria contro il Bologna, la Juventus ha rafforzato la propria linea difensiva, segnando un netto miglioramento rispetto alle precedenti prestazioni. La squadra ha dimostrato solidità e compattezza davanti alla porta, elementi considerati fondamentali per avanzare nella corsa alla Champions League. Questa prestazione ha confermato un cambio di rotta rispetto alle difficoltà difensive incontrate nelle partite precedenti, offrendo una maggiore sicurezza in vista dei prossimi impegni.

La Juventus dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Bologna non solo ha posto un tassello fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo Champions League, ma ha soprattutto certificato un’inversione di tendenza sul piano difensivo. Il muro difensivo: Bremer, Kalulu e Kelly. Il mese di febbraio ha rappresentato il punto più buio della stagione bianconera e della gestione Spalletti. In sette partite, la difesa bianconera ha incassato 18 reti che hanno compromesso il percorso verso lo scudetto e portato all’eliminazione in Champions League e Coppa Italia. Il punto di svolta arriva allo Stadio Olimpico contro la Roma, il gol di Federico Gatti, allo scadere, mantiene il distacco dai capitolini a -4 che da lì subiscono l’evento sul piano psicologico.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, difesa ritrovata: la certezza per conquistare la Champions

Come questa partita ha cambiato per sempre la regola in Champions League.

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