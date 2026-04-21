Juve Bologna la carica di Locatelli con i compagni prima del match La rivelazione su cosa ha detto il capitano bianconero

Prima dell'inizio della partita tra Juventus e Bologna, il centrocampista ha riunito i compagni in un breve momento di concentrazione. Poco prima del fischio di inizio, il capitano bianconero ha rivolto loro alcune parole per motivarli. La scena si è svolta nello spogliatoio, con i giocatori che si sono preparati a scendere in campo con un atteggiamento determinato. La squadra si è poi concentrata sulla sfida che stava per cominciare.

di Angelo Ciarletta Juve Bologna, la carica di Locatelli con i compagni. La rivelazione su cosa ha detto il centrocampista poco prima del fischio d’inizio. La Juve ha mostrato un approccio feroce nella sfida contro il Bologna, sbloccando il match dopo appena sessanta secondi. Come rivelato dalla trasmissione Bordocam su DAZN, poco prima del fischio d’inizio il gruppo si è stretto in un cerchio guidato da Manuel Locatelli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! “Forte, partire forte e non ci fermiamo!”, è stato il grido motivazionale del capitano bianconero che ha subito acceso i compagni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna, la carica di Locatelli con i compagni prima del match. La rivelazione su cosa ha detto il capitano bianconero Notizie correlate Locatelli suona la carica e ringrazia i tifosi dopo Juve Bologna: il messaggio del capitano bianconero sui socialdi Angelo CiarlettaManuel Locatelli suona la carica e ringrazia i tifosi dopo Juve Bologna di ieri sera: il messaggio del centrocampista bianconero... Leggi anche: Locatelli, retroscena sul match di Champions: cosa ha detto prima di Juve Galatasaray ai compagni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus - Bologna (2-0) Serie A 2025; Juventus - Bologna in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus - Bologna: diretta live Serie A Calcio 19/04/2026; Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions. Juventus-Bologna, occasione Champions: Locatelli guida la carica, Thuram ok e Yildiz in dubbioJuventus-Bologna, occasione Champions: Locatelli guida la carica, Thuram ok e Yildiz in dubbio La sfida tra Juventus e Bologna FC 1909 è molto più di una ... tuttojuve.com La Juve batte il Bologna, Spalletti più vicino alla Champions: rivivi la direttaNel posticipo domenicale della 33ª giornata di Serie A, i bianconeri chiedono strada agli emiliani per staccare Como e Roma e blindare la zona Champions ... corrieredellosport.it Ecco quello che è successo tra Spalletti, Lucumì e Conceicao, durante Juve-Bologna. Raccontato dal Bordocam di Dazn facebook #Juve-Bologna, le pagelle dei bianconeri: Locatelli spicca, David torna finalmente al gol x.com