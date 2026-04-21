Durante il festival Coachella 2026, Justin Bieber è sceso dal palco e una fan è riuscita a toccarlo, attirando l’attenzione di milioni di spettatori e generando numerose discussioni online. La scena, che avrebbe potuto rappresentare un momento di vicinanza tra artista e pubblico, ha invece suscitato polemiche e reazioni contrastanti tra chi ha visto un episodio inappropriato e chi difende la spontaneità dell’accaduto.

Il momento che doveva essere uno dei più intensi e “ vicini ” tra artista e pubblico si è trasformato in un episodio controverso durante il Coachella 2026. Justin Bieber, protagonista della serata come headliner della seconda settimana del festival, ha scelto di scendere direttamente tra la folla per cantare a stretto contatto con i fan. L’obiettivo era creare un’interazione più autentica e coinvolgente, in linea con una performance molto attesa dopo il suo lungo periodo di assenza dalle scene. La situazione, però, ha preso una piega imprevista nel pieno della diretta globale. Nel corso dell’esibizione, mentre il cantante si trovava a ridosso delle transenne e continuava a cantare senza interrompere lo show, una fan che lo stava riprendendo con il telefono ha allungato improvvisamente la mano verso la parte bassa del suo corpo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Justin Bieber scende dal palco e una fan lo tocca: scena choc davanti a milioni di spettatori e il web si incendia

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