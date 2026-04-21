Jesus Christ Superstar al Serassi la versione jazz del celebre musical

Venerdì 24 aprile alle 20.45 si terrà al Teatro Serassi di Villa d’Almè una rappresentazione di Jesus Christ Superstar rivisitata in chiave jazz. Lo spettacolo presenta una versione inedita del famoso musical, scritto dal compositore inglese Andrew Lloyd Webber, che ha come protagonista un’interpretazione musicale diversa rispetto alle produzioni tradizionali. La performance si svolgerà nell’ampio spazio del teatro, che accoglierà il pubblico per questa proposta artistica.

Venerdì 24 aprile, con inizio alle 20.45, sarà eseguita nell’ampio e accogliente spazio del Teatro Serassi di Villa d’Almè un’inedita versione del musical (o forse meglio dell’opera rock) Jesus Christ Superstar, scritto dal compositore inglese Andrew Lloyd Webber. Divenuta celebre soprattutto grazie alla versione cinematografica realizzata nel 1973 con la regia di Norman Jewison, l’opera narra gli ultimi giorni della vita di Gesù e costituisce un punto fermo nella storia del genere, inaugurando il filone dei musical interamente cantati. Merito anche degli innovativi testi firmati da Tim Rice, che ne determinarono la fortuna sin dall’esordio in teatro, avvenuto a Broadway nel 1971.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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