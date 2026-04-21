Un commentatore ha commentato la presenza di un dirigente di spicco a Bergamo, definendola significativa. Ha anche aggiunto un messaggio rivolto alla società riguardo al futuro, nel contesto di una discussione più ampia sulla gestione tecnica della squadra. Durante un collegamento con Rai Sport, ha analizzato la situazione attuale dei bianconeri, sottolineando che non si può pensare di cambiare allenatore ogni anno.

di Francesco Spagnolo Jacobelli ai microfoni di Rai Sport ha analizzato il momento della Juve sottolineando come i bianconeri non possono cambiare tecnico ogni anno. Il panorama calcistico italiano ruota attorno alle vicende della Continassa e, nelle ultime ore, le riflessioni di un esperto come Jacobelli hanno acceso i riflettori sulle strategie future del club bianconero. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il giornalista ha analizzato con precisione chirurgica il momento storico che sta attraversando la società, partendo da un episodio simbolico ma estremamente rilevante: la presenza della proprietà allo stadio. Secondo l’analisi proposta da Jacobelli, la vicinanza di John Elkann alla squadra non è passata inosservata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jacobelli non ha dubbi: «La presenza di Elkann a Bergamo è stata significativa». Poi il messaggio alla Juve per il futuro

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