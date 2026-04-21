Negli ultimi giorni, le trattative tra Stati Uniti e Iran sono state messe in difficoltà da alcuni post pubblicati dall'ex presidente americano. Questi messaggi hanno suscitato reazioni di fastidio a Teheran, creando tensioni che rischiano di bloccare i negoziati in corso. Le discussioni, che miravano a trovare un'intesa sulla questione nucleare, sono ora più complesse a causa di queste dichiarazioni pubbliche.

Washington, 21 apr. (Adnkronos) - Un accordo per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran sembrava a portata di mano la scorsa settimana, ma la trattativa è tornata in bilico anche a causa di alcune uscite pubbliche e dei post sui social del presidente Donald Trump, che hanno finito per irritare Teheran e raffreddare l'ottimismo. Secondo ricostruzioni della Cnn, Trump avrebbe fatto ciò che i suoi collaboratori gli avrebbero sconsigliato: intervenire pubblicamente mentre i negoziati erano ancora in corso. Il presidente ha commentato le trattative sui social e ha parlato direttamente con diversi giornalisti, proprio mentre mediatori pakistani aggiornavano Washington sugli incontri in corso con le controparti iraniane a Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran-Usa, trattativa in bilico: i post di Trump irritano Teheran e complicano intesa

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