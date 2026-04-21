Il prossimo mercoledì 29 aprile alle 20:30, nella sala Campostrino, si terrà un evento dedicato alla crisi in Medio Oriente e alla situazione delle donne in Iran. Farian Sabahi parlerà delle origini di queste tensioni e delle questioni legate alla condizione femminile nel paese. L’incontro offrirà un’analisi sui fattori storici e sociali che hanno contribuito alla crisi attuale.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 20:30, la sala Campostrino ospiterà un approfondimento dedicato alla crisi in Medio Oriente e alla condizione femminile in Iran. L’incontro, promosso congiuntamente dalle associazioni Soroptimist international club Forlì, Nuova civiltà delle macchine e dalla Società Dante Alighieri di Forlì-Cesena, vedrà l’intervento della professoressa Farian Sabahi, docente presso l’Università dell’Insubria ed esperta dei temi iraniani. La sessione sarà guidata dalla presidente del Comitato Dante Alighieri di Forlì-Cesena, Wilma Malucelli, con i saluti previsti di Roberto Camporesi e Cristina Mariotti. L’impatto delle tensioni mediorientali sulla società civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran e Medio Oriente: Farian Sabahi svela le radici della crisi

Notizie correlate

Guerra Israele e Usa – Iran. Cosa sta davvero succedendo a Teheran? Segui la diretta con Peter Gomez e Farian SabahiAlle 16 di venerdì 6 marzo un dialogo tra Peter Gomez e e la professoressa Farian Sabahi per capire cosa sta accadendo a Teheran, nel mezzo del...

Farian Sabahi: Iran, il potere dei Pasdaran e la paura dei vicini nel Golfo(Adnkronos) – Quando Farian Sabahi arriva al Guarini institute della John Cabot University, la notizia del giorno è già un segnale: esercitazioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE; Medio Oriente, Trump: intesa con l'Iran tra uno o due giorni. Di nuovo chiuso lo Stretto di Hormuz; Medio Oriente, oltre 1.000 attacchi informatici dall’inizio della guerra. Israele, Emirati e Iran i più colpiti.

Medio Oriente, Trump: 'Accordo con l'Iran in tempi brevi, democratici traditori'- LiveblogGli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo soci ... ansa.it

Medio Oriente: nessuna petroliera ha attraversato Hormuz dopo che Iran ha reimposto blocco (stampa)Scopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

La situazione in Medio Oriente, con la guerra all’Iran che ha coinvolto diversi Paesi e provocato il blocco dello Stretto di Hormuz, sta mettendo a rischio le forniture energetiche degli Stati europei - facebook.com facebook

Il conflitto in Medio Oriente costa due miliardi di dollari al giorno. Tom Fletcher, il capo dell'Ocha: "Ne sentiremo l'impatto per anni in Africa". x.com