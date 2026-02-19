Farian Sabahi | Iran il potere dei Pasdaran e la paura dei vicini nel Golfo

Farian Sabahi riferisce che le recenti esercitazioni iraniane nello Stretto di Hormuz sono il risultato delle tensioni crescenti tra Teheran, gli Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano ha condotto manovre militari per mostrare forza e inviare un messaggio ai vicini del Golfo. Queste mosse preoccupano i paesi della regione, che temono un'escalation di conflitti. Le esercitazioni sono state osservate da vari analisti come un tentativo di rafforzare la posizione dei Pasdaran. La situazione rimane instabile, mentre le tensioni aumentano di giorno in giorno.

(Adnkronos) – Quando Farian Sabahi arriva al Guarini institute della John Cabot University, la notizia del giorno è già un segnale: esercitazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, nel pieno di un nuovo ciclo di pressione e contro-pressione tra Teheran, Washington e Israele. Nella sua lezione, introdotta dal professor Federigo Argentieri e coordinata da Martina Atanasova.