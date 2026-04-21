Internazionali d’Italia Sky non cede i diritti in chiaro e punta su Tv8 Nuova beffa per la Rai

Sky ha deciso di non cedere i diritti in chiaro per gli Internazionali d’Italia, scegliendo di trasmetterli su Tv8. La decisione segue la perdita dei diritti per le ATP Finals, che sono stati assegnati a Mediaset. La Rai, che tradizionalmente trasmetteva questi eventi, si trova così senza la possibilità di trasmettere in modo diretto le principali competizioni tennistiche. Gli Internazionali d’Italia sono alla loro 83ª edizione.

Perse le ATP Finals a vantaggio di Mediaset, la Rai si vede privare anche degli Internazionali d’Italia, giunti all’83° edizione. Sky ha infatti deciso di tenere per sé l’atteso torneo di tennis, di scena a Roma nelle prime due settimane di maggio. Fiutato il grande interesse del pubblico per Sinner e Co., la pay TV ha snobbato possibili partner, puntando sul proprio canale free to air Tv8 per la messa in onda in chiaro. Da mercoledì 6 maggio, quindi, tutte le partite degli Internazionali d’Italia 2026 saranno sui canali Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su Tv8.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Internazionali d’Italia, Sky non cede i diritti in chiaro e punta su Tv8. Nuova beffa per la Rai Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, niente Rai: Sky punta su Tv8 per il torneo in chiaroGli Internazionali d’Italia 2026 non saranno più visibili sulla Rai, che perde un altro evento di primo piano dopo le ATP Finals. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Internazionali d’Italia, Sky si prende tutto: niente più match sulla Rai, ma uno al giorno sarà in chiaro; Internazionali d'Italia esclusiva Sky con un match al giorno in chiaro su Tv8; Internazionali di Roma, Sky tiene in casa anche i diritti per i match in chiaro; Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026. Internazionali d’Italia 2026, Sky non cede i diritti in chiaro: Rai esclusa dal torneo di RomaGli Internazionali d’Italia 2026 restano su Sky Sport e Tv8: niente accordo con la Rai né con Mediaset. La pay TV gestisce in autonomia anche la copertura in chiaro del torneo romano. fanpage.it La Rai perde anche Sinner, chi trasmetterà (in chiaro) gli Internazionali d’Italia: la mossa a sorpresa di SkyLa tv pubblica è stata esclusa dalla trasmissione delle partite in chiaro del torneo di Roma. Beffata anche Mediaset, che sperava nell'exploit dopo le ATP Finals. libero.it Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c'è anche il Moro di Venezia x.com Attuale comandante ad interim dei Pasdaran, Vahidi è definito dagli analisti internazionali come un radicale persino all'interno della cerchia più intransigente del regime - facebook.com facebook