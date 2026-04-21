Inter Como streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Martedì 21 aprile 2026 alle ore 21 si disputa allo stadio San Siro di Milano la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l'incontro rappresenta l'ultimo ostacolo prima della finale della competizione.

Inter Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. INTER COMO STREAMING TV – Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21 Inter e Como scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Inter Como in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Inter e Como sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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