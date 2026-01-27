La partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si disputerà questa sera allo stadio Franchi di Firenze, con diretta streaming e tv alle ore 21. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire l’evento in modo semplice e affidabile.

Fiorentina Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. FIORENTINA COMO STREAMING TV – Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21 Fiorentina e Como scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Como in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fiorentina Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Approfondimenti su Fiorentina Como

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fiorentina-Como 1-2: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Fiorentina Como

Argomenti discussi: Fiorentina-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Coppa Italia, dove seguire in diretta streaming e TV Fiorentina-Como alle 21?; Dove vedere Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia in tv e streaming; Fiorentina-Como (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Fiorentina-Como: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo realeGli uomini di Vanoli contendono ai lariani di Fabregas l’accesso ai quarti di finale del torneo: chi vince trova il Napoli ad attenderlo ... tuttosport.com

Fiorentina-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniOggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la partia al Franchi che si gioca tra Fiorentina e Como con calcio di inizio alle 21:00 ... fanpage.it

Fiorentina e Como si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa! Vi aspettiamo in diretta dalle 21.00 su #Italia1! - facebook.com facebook

Fiorentina-Como, le probabili formazioni di Coppa Italia x.com