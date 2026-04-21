Inter-Como stasera in TV | dove vederla formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

Questa sera si gioca la partita di ritorno tra Inter e Como, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. La gara si disputa a San Siro e si riparte dal punteggio di 0-0 dell’andata. L’Inter schiera Thuram ed Esposito in attacco, con l’obiettivo di segnare e ottenere la qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile su piattaforme online.

A San Siro si riparte dallo 0-0 dell'andata. L'Inter si affida a Thuram ed Esposito per trovare il gol qualificazione. Il Como di Fàbregas sogna l'impresa con Nico Paz e Douvikas. Questa sera, martedì 21 aprile, appuntamento imperdibile su Canale 5 con il grande calcio in diretta dallo Stadio San Siro di Milano per una sfida decisiva: Inter-Como. In palio c'è il primo pass per la finalissima di Coppa Italia, in un match che promette scintille dopo l'equilibrio totale della gara d'andata. Il Punto sulla Partita di stasera Il risultato dell'andata è stato 0-0 al Sinigaglia. Un pareggio a reti bianche che di fatto azzera i vantaggi: la squadra di Cristian Chivu arriva dal convincente 3-0 in campionato contro il Cagliari e punta al raddoppio stagionale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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