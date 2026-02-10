Stasera Napoli e Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca in diretta TV e streaming, e molti tifosi sono già pronti a seguire l’evento per scoprire chi passa il turno. Entrambe le squadre scendono in campo con qualche assenza, ma l’attesa è alta.

Napoli e Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: formazioni, assenze, curiosità e dove seguire la diretta TV e streaming per scoprire chi accede alla semifinale. Napoli e Como si sfidano nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, con in palio un posto in semifinale contro l'Inter. Il match si gioca questa sera, martedì 10 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00. Dopo le emozioni degli ottavi, la competizione entra nel vivo con gli ultimi due quarti di finale e il piatto forte della serata vede gli azzurri affrontare i lariani guidati da Cesc Fàbregas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Napoli-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

