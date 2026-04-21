Inter Como LIVE | cronaca risultato e tabellino del match di Coppa Italia

Alle 21 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Como, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita viene trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla con aggiornamenti in tempo reale. La sfida tra le due squadre rappresenta un passaggio importante del torneo, con entrambe determinate a conquistare un posto nella finale.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 21.00. Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER COMO, IL TABELLINO:.🔗 Leggi su Internews24.com

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