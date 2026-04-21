Nella partita tra Inter e Como, si fa attenzione alle possibili squalifiche. Sono dieci i calciatori che rischiano di non essere disponibili per la finale a causa di ammonizioni o altre sanzioni disciplinari. La lista dei giocatori coinvolti è stata resa nota poco prima dell’evento decisivo, creando preoccupazione tra gli staff tecnici delle due squadre. La situazione potrebbe influenzare le scelte di formazione e la strategia in campo.

Inter News 24 Inter Como, attenzione alla squalifica: sono dieci i giocatori a rischio per la finale. Ecco la lista completa. Questa sera alle ore 21:00, le luci di San Siro si accendono per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio a reti bianche del match d’andata al Sinigaglia, Inter e Como si giocano l’accesso alla finalissima di Roma. La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento con il vento in poppa, reduce da una striscia di tre vittorie consecutive, mentre la formazione di Cesc Fabregas sta attraversando un momento di appannamento, con un solo punto conquistato nelle ultime tre uscite stagionali e reduce dal ko interno contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, è allarme squalifica: sono ben dieci i giocatori a rischio per la finale. Ecco la lista

INTER COMO in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

Notizie correlate

Non solo Rabiot: per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalificaMilan-Parma, Rabiot è pronto a tornare in campo, ma su di lui pesa ancora la possibile squalifica: visto il doppio giallo con il conseguente rosso...

Leggi anche: Milan-Inter a forte rischio: scatta l’allarme doppia squalifica

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming; Marotta: L'Inter non ha paura. Il rigore del Como? Vedo tanti errori, immaginatevi se non avessimo vinto...; Serie A, l'Inter vince in rimonta 4-3 a Como e allunga a +9 sul Napoli.

Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Inter-Como diretta Coppa Italia: segui il ritorno della semifinale a San Siro LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia - facebook.com facebook

Inter-Como, le probabili formazioni @SkySport x.com