Nella semifinale di ritorno tra Inter e Como si decide il passaggio in finale. Dopo lo 0-0 nella partita di andata, le due squadre si sfidano a San Siro per ottenere l'accesso alla finale. Chivu e Fabregas sono tra i protagonisti attesi, mentre i nerazzurri cercano di vincere in casa per qualificarsi. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni di qualificarsi alla fase successiva.

Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, le due squadre si affrontano nella semifinale di ritorno a San Siro. I nerazzurri giocano anche per. il 'doblete' Dopo aver chiuso il weekend di campionato con un +12 su Napoli e Milan, Chivu può serenamente dedicarsi alla semifinale di ritorno della Coppa Italia per cercare un 'doblete' che manca addirittura dal 2010, anno del 'triplete' di Mou. E allora scopriamo pronostico e quote di Inter-Como in programma martedì 21 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il 3-0 sul Cagliari conquistato nell'anticipo di venerdi e la sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio hanno consentito a Chivu di volare a +12 in campionato e di essere ormai ad un passo dallo scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Como, Chivu e Fabregas si giocano il primo posto in finale: il pronostico

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