Inter Como 1-2 LIVE | Calhanoglu accorcia nel risultato!

Alle 21 si è disputata la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como a San Siro. L'incontro è terminato con il risultato di 2-1 a favore dell'Inter, grazie a un gol di Calhanoglu che ha ridotto le distanze. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida intensa, con il Como che ha tentato di recuperare nel secondo tempo.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 69? – GOL DELL’INTER! Calhanoglu approfitta di un pallone al limite dell’area e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Butez! 1-2 e nerazzurri che accorciano! 60? – L’Inter si fionda in avanti ma gli attacchi nerazzurri sono disinnescati da un’attenta difesa del Como.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 1-2 LIVE: Calhanoglu accorcia nel risultato! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: accorcia Bastoni il risultato! Como Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del matchdi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter-Como, chi va in finale?; Inter, a Como l’ultimo ostacolo. Ma lo sprint scudetto sarà senza Lautaro; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. Coppa Italia: Inter-Como 0-2 DIRETTA e FOTOIl ventunesimo scudetto è ormai virtualmente cucito sul petto dell'Inter, ma la stagione nerazzurra può ancora arricchirsi con un secondo trofeo. La squadra guidata da Cristian Chivu, infatti, è piena ... ansa.it Coppa Italia, Inter-Como 0-2 al 48': chi vince gioca il 13 maggio per il trofeoInter-Como 0-1 dopo i primi 45’ Allo stadio Giuseppe Meazza il primo tempo di Inter-Como termina 0-1 Partita da dentro o fuori, la squadra che vince disputerà la finalissima il 13 maggio, con tutta ... msn.com Inizia il secondo tempo di Inter-Como #InterComo 0-1 #CoppaItalia facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com