LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2 Champions League calcio in DIRETTA | accorcia Bastoni il risultato!

Bodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1, principalmente grazie a una rete decisiva segnata nel secondo tempo. La causa principale dell'esito è stata la pressione dei norvegesi, che hanno sfruttato un errore difensivo dei nerazzurri per trovare il gol del vantaggio. Bastoni ha ridotto le distanze con un colpo di testa, ma l’Inter non è riuscita a completare la rimonta. Alla fine, il risultato ha premiato la determinazione degli ospiti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Thuram di testa manda a lato dopo un cross di Bastoni. 82? Renato Augusto e Dumfries, fuori Dimarco e Bisseck nell'Inter. 80? Dentro Maatta, Saltnes e Helmersen nel Bodo, fuori Hogh, Evjen e Blomberg. 78? Goooooooool, Bastoni, suona l'orologio dell'arbitro di testa Bastoni accorcia, Inter-Bodo Glimt 1-2. 76? Susic murato al momento del tiro. 74? Gol di Evjen, gioco spettacolare della squadra norvegese che trova il tiro perfetto dell'esterno, Inter-Bodo Glimt 0-2. 72? Bonny per Dimarco che di sinistro manda alto. 70? Thuram mette fuori a due passi dalla linea di porta.