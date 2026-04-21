Infortunati Roma novità importantissime su Dybala e Wesley | cosa è successo oggi a Trigoria Gasperini può finalmente sorridere
Oggi a Trigoria sono stati comunicati aggiornamenti sugli infortuni di Dybala e Wesley, due giocatori chiave della Roma. Dopo l’allenamento, sono stati riportati miglioramenti per entrambi, con indicazioni positive sulle loro condizioni. Gasperini, tecnico della squadra, può ora contare su notizie più favorevoli riguardo a questi due calciatori, mentre la squadra prosegue la sua corsa verso l’obiettivo europeo.
Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Pisa, ufficiale la separazione con Davide Vaira: non è più il direttore sportivo dei toscani! Il comunicato e tutti i dettagli Indagine escort Milano, emergono le intercettazioni! Coinvolti una...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Infortunati Roma, novità importanti su Wesley e Celik: Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome...
Roma, Dybala ci sarà contro la Juventus? Cosa è successo oggi a Trigoria, novità sulle condizioni dell’attaccante giallorossoCalciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Roma, Pellegrini annuncia: Ecco quando torno dall’infortunio. Sul mio futuro…; Roma-Atalanta, da Ranieri agli infortuni: la conferenza di Gasperini LIVE; Fabrizio Romano | Bastoni al Barcellona: svelate le tempistiche del colpo!; Infortunio Pellegrini, c’è l’esito degli esami: lungo stop!.
Infortunati Roma: quando tornano Wesley, Konè, Mancini, Dybala e PellegriniArrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione infortunati in casa Roma. Attenzione al recente infortunio di Pellegrini, il quale ... fantamaster.it
Infortunati Roma, Wesley recupera per l’Atalanta? Novità anche sulle condizioni di Pisilli: il punto sull’infermeria dei giallorossiInfortunati Roma, Wesley recupera per l'Atalanta? Novità anche sulle condizioni di Pisilli: il punto sull'infermeria dei giallorossi ... calcionews24.com
Infortunati #Roma Le ultimissime x.com
Il punto sugli infortunati in casa Roma facebook