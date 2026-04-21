Infortunati Roma novità importantissime su Dybala e Wesley | cosa è successo oggi a Trigoria Gasperini può finalmente sorridere

Oggi a Trigoria sono stati comunicati aggiornamenti sugli infortuni di Dybala e Wesley, due giocatori chiave della Roma. Dopo l’allenamento, sono stati riportati miglioramenti per entrambi, con indicazioni positive sulle loro condizioni. Gasperini, tecnico della squadra, può ora contare su notizie più favorevoli riguardo a questi due calciatori, mentre la squadra prosegue la sua corsa verso l’obiettivo europeo.