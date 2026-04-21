Il 30 aprile l’Ospedale di Comunità nel territorio del Fortore riaprirà, segnando una tappa importante nel rafforzamento dei servizi sanitari locali. Questa riapertura segue un incontro tra le autorità sanitarie e i rappresentanti del territorio, nel quale si sono definiti gli ultimi dettagli per la ripresa delle attività. Il processo di potenziamento dei servizi sanitari nell’area continua a procedere senza interruzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue a pieno ritmo il percorso di potenziamento dei servizi sanitari nell’area del Fortore. Oggi, in un incontro tra il Sindaco Agostinelli e il Direttore Generale dell’ASL Benevento – la dott.ssa Tiziana Spinosa – è stato fatto il punto sull’avanzamento degli interventi che interessano l’area. L’incontro ha permesso di ribadire la massima puntualità sulla tabella di marcia: viene confermata ufficialmente la data del 30 aprile per l’ultimazione dei lavori. Questo passaggio consentirà la riapertura dell’Ospedale di Comunità, che sarà dotato di un modulo completo da 20 posti letto, garantendo una risposta efficace alla domanda di assistenza del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro tra Agostinelli e Spinosa: il 30 aprile riapre l’Ospedale di Comunità

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