Inchiesta squadra Fiore maxi sequestro di atti | 11 indagati

Nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta “squadra Fiore”, sono stati sequestrati numerosi atti e dispositivi durante un’operazione che ha coinvolto undici persone indagate. Le forze dell’ordine hanno eseguito il sequestro di documenti e strumenti informatici, concentrandosi su un’indagine ancora in corso. Al momento non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi riguardo ai capi di accusa o alle modalità dell’operazione.

Maxi sequestro di documenti e dispositivi nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta “squadra Fiore”. I carabinieri del Ros, su delega della Procura di Roma, hanno acquisito migliaia di atti tra materiale cartaceo, server e file informatici, che saranno ora sottoposti ad analisi. Nell’inchiesta risultano indagate undici persone, tra cui anche Giuseppe Del Deo, già numero due del Dis. Parallelamente, gli investigatori stanno esaminando telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici sequestrati nel corso delle perquisizioni. Analisi dei dati e sviluppi Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si tratta di «una gran massa di dati» dalla quale potrebbero emergere elementi utili per l’indagine.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inchiesta “squadra Fiore”, maxi sequestro di atti: 11 indagati Notizie correlate Dossieraggi e spionaggio: la "Squadra Fiore" perquisita a Roma. Tra gli 11 indagati c'è an...AGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex appartenenti alle forze dell'ordine o ex funzionari dei servizi segreti. Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell'inchiesta sulla Squadra Fiore. Indagato Del Deo; Inchiesta Squadra Fiore, perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallela. Equalize: ricattato anche Del Vecchio jr; Dossier e spionaggio, maxi-inchiesta a Roma. Indagato l’ex vice del Dis Giuseppe Del Deo. Peculato da 7-8 milioni; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano. Inchiesta squadra Fiore, maxi sequestro di atti: 11 indagatiIndagine della Procura di Roma: acquisiti materiali informatici e cartacei. Nel mirino anche l’ex numero due del Dis ... msn.com Dossier e spionaggio, maxi-inchiesta a Roma. Indagato l’ex vice del Dis Giuseppe Del Deo. «Peculato da 7-8 milioni»Nomi in codice naufrago, mezzochilo, corazziere, legno, legnetto e juventino: così si facevano chiamare nelle chat effimere gli ex uomini dei servizi che avevano creato la Squadra Fiore, ... ilgazzettino.it Forse ne avete sentito parlare: vi spieghiamo punto per punto l'inchiesta che sta scuotendo i Servizi segreti italiani facebook I servizi e quei 5,5 milioni alla società ‘amica’: sotto inchiesta l’ex numero 2 Aisi. @marcolillo e @PacelliValeria x.com