Incendio in un appartamento in zona Guadagna fiamme all’ottavo piano

Ieri sera un incendio si è sviluppato in un appartamento all’ottavo piano di un palazzo di nove piani in via Caduti dell’8 luglio 1960, nella zona della Guadagna. Le fiamme sono state visibili dall’esterno e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. Sul posto sono arrivati i soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera poco prima delle 20 in via Caduti dell'8 luglio 1960. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Momenti di paura ieri sera per un incendio divampato in un appartamento di un palazzo di nove piani in via Caduti dell'8 luglio 1960, nella zona della Guadagna. L'allarme è scattato intorno poco prima delle 20, quando diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per domare le fiamme sviluppatesi all'ottavo piano dell'edificio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio ha coinvolto principalmente il balcone dell'abitazione e solo parzialmente l'interno dell'appartamento.