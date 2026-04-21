Incendi domestici Confartigianato lancia una campagna per famiglie e privati

Confartigianato ha annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a famiglie e privati, concentrandosi sui rischi di incendi domestici. Negli ultimi mesi, vari episodi di cronaca nel territorio aretino hanno mostrato come un piccolo principio di incendio, spesso dovuto a un guasto, possa causare danni significativi alle abitazioni. L’iniziativa mira a promuovere comportamenti più attenti e a diffondere consigli pratici per prevenire questi incidenti.

Il tema degli incendi domestici è più che mai attuale - scrive Confartigianato in una nota. Molti casi di cronaca - di cui alcuni esempi si sono registrati negli scorsi mesi anche nel territorio aretino - evidenziano con frequenza come un principio di incendio, causato magari da un guasto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Incendi domestici, nel 2025 ad Arezzo 244 interventi dei Vigili del Fuoco. PMI Service lancia una campagna per famiglie e privatiArezzo, 21 aprile 2026 – Il tema degli incendi domestici è oggi più che mai attuale. Sos vespa velutina. La Provincia lancia una campagna per arginare l’invasioneUna serie di incontri di tipo tecnico con i Comuni per l’attivazione di una campagna di limitazione della presenza della vespa velutina.