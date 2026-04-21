Inaugurati nuovi studi medici privati a Sant' Ermete

Sabato 18 aprile si è tenuta l'inaugurazione di 'QuiMedica - Studi Medici Specialistici', una nuova struttura sanitaria aperta in via Emilia 159, nel quartiere di Sant'Ermete a Pisa. L'evento ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti della struttura, che hanno tagliato il nastro di apertura. La clinica offre servizi medici specialistici e si trova in una zona centrale della città.

Si è svolta nella mattinata di sabato 18 aprile l'inaugurazione ufficiale di 'QuiMedica - Studi Medici Specialistici', nuova realtà sanitaria situata in via Emilia 159, nel quartiere di Sant'Ermete a Pisa. All'evento ha preso parte anche l'amministrazione comunale, con la presenza dell'assessore.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant'ErmeteAppuntamento con gli abitanti che risiederanno nella nuova struttura di via Emilia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Inaugurati nuovi studi medici privati a Sant'Ermete; Un Centro federale sulle acque dei Navicelli: accordo tra Comune, Federazione canoa kayak e Port Authority.