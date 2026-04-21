In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l' anno da catastrofi naturali

In Italia, le catastrofi naturali causano danni che si aggirano intorno ai 7 miliardi di euro ogni anno. Questa cifra rappresenta una stima dei costi medi annuali sostenuti dalle regioni a causa di eventi come alluvioni, terremoti e altri disastri naturali. I danni provocati sono vari e interessano diverse aree del Paese, con un impatto significativo sui sistemi di sicurezza e sulle economie locali.

Il costo medio annuo delle catastrofi naturali per le regioni italiane potrebbe ammontare a circa 7 miliardi di euro. È la stima che emerge dall'analisi di Unipol presentata durante il Natural Risk Forum con il Natural Risk Index, che sottolinea come nel Paese ci sono "41 milioni di unità immobiliari potenzialmente esposte agli eventi catastrofali", con un "valore di ricostruzione complessivo stimato di 14 mila miliardi di euro, pari a circa sette volte il Pil Nazionale". Dalla ricerca emerge anche che il protection gap, la percentuale di costi che in caso di evento catastrofale non risulta coperta da assicurazione, è pari al 79%. Una percentuale che varia tra le regioni, con il 72% in Trentino-Alto Adige fino al 93% in Calabria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l'anno da catastrofi naturali Notizie correlate Olimpiadi, una Milano distratta accoglie Mattarella. Santanchè: “Incasseremo 5 miliardi in 3 anni”. Ma i costi stimati sono di 5,7 miliardiMentre Milano si ferma per Mattarella, Santanchè per i 5 miliardi di ritorno in tre anni dalle Olimpiadi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l'anno da catastrofi naturali; L'Italia del mobile a 26,7 miliardi di euro di fatturato nel 2025 corre in Turchia e Canada; MOBILE E DESIGN MADE IN ITALY NEL 2025-2026: LEADERSHIP EUROPEA E NUOVE ROTTE PER L'EXPORT; Il mobile italiano brilla in Europa, fatturato a 26,7 miliardi. In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l'anno da catastrofi naturaliIl costo medio annuo delle catastrofi naturali per le regioni italiane potrebbe ammontare a circa 7 miliardi di euro. È la stima che emerge dall'analisi di Unipol presentata durante il Natural Risk ... ansa.it Il tumore alla vescica è il quinto tumore più frequente in Italia, ma è ancora poco conosciuto. Nel 2025, nel nostro Paese, sono stati stimati 29.100 nuovi casi di tumore della vescica. Il 50% è riconducibile al fumo di sigaretta https://www.maipiusole.sardegna.it/i facebook