Milano accoglie il presidente Sergio Mattarella con poca attenzione. La città non sembra molto coinvolta, tra blocchi del traffico e mezzi deviati. Mentre il presidente partecipa alla cerimonia di apertura, i costi delle Olimpiadi sono già sotto la lente: si stimano 5,7 miliardi, ma i politici promettono comunque di incassare 5 miliardi in tre anni. La città resta in parte indifferente, tra proteste e poche emozioni.

È stata una Milano indifferente, se non stizzita per i primi blocchi del traffico e mezzi deviati, quella nella quale è sbarcato ieri il presidente Sergio Mattarella per dare l’avvio al grande circo delle Olimpiadi invernali. Prima la visita ai feriti di Crans-Montana all’ospedale Niguarda, poi per Mattarella gli incontri a Palazzo Marino con i membri del Cio e quindi chiusura della serata alla Scala. La settimana milanese di Mattarella. La settimana milanese del presidente proseguirà nei giorni successivi con la visita al Villaggio olimpico (5 febbraio), dove sottoscriverà il murale della Tregua olimpica, quindi il pranzo con gli atleti italiani e la cena con i capi di Stato alla Fabbrica del vapore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, una Milano distratta accoglie Mattarella. Santanchè: “Incasseremo 5 miliardi in 3 anni”. Ma i costi stimati sono di 5,7 miliardi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Il Consiglio dei ministri valuta la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna dal 18 gennaio 2026.

Il Consiglio dei ministri si prepara a dichiarare lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite da intensi eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi vicine ma Milano è distratta: la magia va accesa; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Benvenuti sulla Streif, là dove il mito si trasforma in follia; Milano-Cortina l' Italia si accende! C' è anche Mattarella azzurri a caccia di un' Olimpiade da record.

Olimpiadi, una Milano distratta accoglie Mattarella. Santanchè: Incasseremo 5 miliardi in 3 anni. Ma i costi stimati sono di 5,7 miliardiMentre Milano si ferma per Mattarella, Santanchè per i 5 miliardi di ritorno in tre anni dalle Olimpiadi. Costate però 5,7 miliardi ... lanotiziagiornale.it

Milano Cortina 2026, Coventry: Siamo dove volevamo essere. Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto tristeLa presidente del Cio durante la conferenza stampa dell’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale a Milano: 'Le parole di Papa Leone sulla tregua olimpica? Sono molto grata al pontefice e f ... adnkronos.com

-4 GIORNI ALLE OLIMPIADI: MILANO CORTINA 2026, PIATTAFORMA GLOBALE PER LA SICUREZZA STRADALE I Giochi di Milano Cortina 2026 non sono solo un grande evento sportivo: sono una piattaforma globale, un moltiplicatore di attenzione e respo - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com