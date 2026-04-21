In Iran, la situazione sembra destinata a peggiorare prima di migliorare. Secondo un analista, la crisi attuale non ha ancora raggiunto il suo massimo livello e potrebbe portare a un aumento delle tensioni. Questa possibilità potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia mondiale, più che favorire una risoluzione attraverso negoziati. La dinamica degli eventi suggerisce un prolungamento dello scontro piuttosto che una sua conclusione immediata.

Secondo Gideon Rachman la crisi iraniana non ha ancora raggiunto l’apice, e a questo punto è più probabile vada verso una nuova escalation, con le immaginabili – anzi, inimmaginabili – conseguenze per l’economia mondiale, che verso una soluzione negoziale. In pratica, la maggiore speranza che abbiamo di non essere spazzati via come specie umana dagli ultimi sviluppi dell’intelligenza artificiale è rappresentata da una crisi dell’economia globale che potrebbe riportarci più o meno ai tempi in cui lavavamo i panni al fiume. In ogni caso, secondo me, Donald Trump ora come ora non sta pensando ad altro che a trovare la prima scusa per poter dichiarare vittoria e fare marcia indietro, e se non la troverà vedrà di inventarsela, quindi non sarei così pessimista.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Iran l’escalation è più probabile della fine del conflitto, per ora

IRAN: da guerra lampo a escalation globale | Breaking Point

Notizie correlate

Usa e Israele si aspettano una escalation del conflitto con l'Iran (e alleati regionali)Israele si sta preparando a una potenziale "significativa escalation" degli attacchi da parte dell'Iran e di Hezbollah.

Discorso di Trump sulla fine della guerra in Iran, escalation prima della vittoriaIl discorso di Donald Trump alla nazione sulla guerra contro l’Iran è durato meno di venti minuti, in un equilibrismo fra due poli opposti: da una...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La linea dei Pasdaran iraniani: negoziati o escalation. E poi accusano: Dagli Usa falsità; Iran e Usa tra escalation militare e attesa del negoziato; Dopo la sconfitta subita in Iran, gli Usa entrano in un altro mondo; Tregua Iran–Usa: Bertolotti (Start Insight) pausa tattica e de-escalation solo apparente.

Iran-Usa, Trump: Accordo o sarà distruzione. Prezzi petrolio in forte rialzo per escalation guerraWall Street Journal: le forze armate statunitensi stanno utilizzando imbarcazioni senza equipaggio per rimuovere le mine posizionate dall'Iran nello Stretto di Hormuz ... adnkronos.com

Tregua tra Stati Uniti e Iran, accordo last minute per evitare l’escalation: ecco cos’è successo stanotteTregua USA-Iran di 2 settimane: stop agli attacchi, petrolio in calo e negoziati in corso per evitare una nuova escalation militare. trend-online.com

Appello di Trump all'Iran: "Liberate le otto giovani condannate all'impiccagione" | Media: "Da Khamenei via libera ai nuovi negoziati" #guerrairan x.com

MEDIO ORIENTE | Trump all'Iran: "Liberate otto giovani donne destinate all'impiccagione". Il tycoon: "Apprezzerei molto il rilascio, sarebbe un ottimo inizio dei negoziati" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2026/04/21/trump-alliran-liber - facebook.com facebook