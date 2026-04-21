Il 12 aprile a Costa Mezzate si è tenuto l’evento “Coven”, che ha coinvolto oltre 80 artisti. La manifestazione ha proposto un percorso tra arte, partecipazione e sperimentazione, focalizzato sul tema delle “Illusioni”. Durante la giornata, le opere e le installazioni sono state al centro di interventi e momenti condivisi con il pubblico, creando un’occasione di scambio e creatività.

L’EVENTO. Più di 80 artisti hanno dato vita il 12 aprile a Costa Mezzate a «Coven»: evento di arte, partecipazione, sperimentazione sul tema comune delle «Illusioni». È stata un’occasione di arte dal vivo perché tutte le opere sono state realizzate in loco durante la giornata. «Illusioni» giunge al Fantoni Hub grazie a Alberto Alborghetti (ex studente del Liceo Artistico A. Fantoni), a Consuelo Zenoni e Laura (Lalla) Manicardi. Zenoni è da tempo attivo a Costa Mezzate per la promozione del territorio e nel volontariato e spiega l’origine del progetto: «Coven è un’idea nata tra amici e supportata dalla storica associazione Paese vecchio in festa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In città le «Illusioni» artistiche di Coven

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