Iran e Ucraina governo Meloni corre ai ripari Scoppia polemica su referendum

Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi per discutere delle questioni relative alle guerre in Iran e Ucraina, con l’esame di nuovi decreti. Nel corso della seduta si apre anche una polemica legata a un referendum, che ha suscitato discussioni tra i membri del governo e gli osservatori esterni. L’attenzione è rivolta alle decisioni prese e alle tensioni emerse durante l’incontro.

Oggi Consiglio dei ministri. Sul tavolo le guerre in Iran e Ucraina e nuovi decreti. Ma scoppia la polemica sul referendum. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran e Ucraina, governo Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum Articoli correlati Via la parola "militari" dal decreto Ucraina: il governo corre ai ripari dopo i no della LegaIl governo Meloni vuole blindare in Parlamento gli aiuti militari indirizzati a Kiev. Benzina, prezzi volano sopra i due euro al litro. Il governo corre ai ripari: «Tasse su chi specula»Continua a salire il prezzo di benzina e diesel con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, mettendo in allarme distributori e consumatori. Iran e Ucraina, governo Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum Altri aggiornamenti su Iran e Ucraina governo Meloni corre ai... Temi più discussi: La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa; Iran, Trump ha bisogno dell'aiuto di Zelensky? Perché l'Ucraina diventa importante; Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Meloni: Crisi diritto internazionale figlia della guerra in Ucraina. L'Iran fermi gli attacchi nel golfo. Le conseguenze della guerra contro l'Iran per l'Ucraina e la diplomazia UeKyiv sta passando in secondo piano non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’Unione europea, imbarazzata dalla sua incapacità di mantenere la parola data sul prestito da 90 miliardi di euro. Il vet ... ilfoglio.it Perché ora è Trump a chiedere aiuto all’Ucraina contro i droni Shahed iranianiL’Iran continua a lanciare sciami di droni a basso costo che in certi casi riescono a eludere i sistemi di difesa. Le tecnologie ucraine sviluppate negli ultimi anni potrebbero essere la carta vincent ... wired.it Dalle dichiarazioni opposte di Trump e Putin all’”ottima conversazione” sull’Iran. Nota per gli storici del futuro. Di Adriano Sofri x.com Nuovi raid israeliani a sud di Beirut. Londra: «Regno Unito-Italia-Germania lavorano a opzioni per proteggere le navi a Hormuz». Media: Trump disponibile a parlare con l’Iran. Raid Idf a Teheran. Nuovo attacco dell'Iran agli Emirati arabi - facebook.com facebook