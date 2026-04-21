In arrivo nuove assunzioni per agenti di polizia locale e ausiliari del traffico

Da lunedì 4 maggio entreranno in servizio quattro nuovi agenti di polizia locale e due ausiliari del traffico con contratti a tempo indeterminato. I quattro agenti sono stati assunti recentemente e saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori. Gli ausiliari del traffico, anch’essi assunti di recente, sono stati inseriti nel ruolo con contratti a tempo indeterminato. La novità riguarda l’incremento del personale in servizio nelle forze di polizia locale.

Prenderanno servizio da lunedì 4 maggio quattro Agenti di Polizia Locale neo assunti, inquadrati nell’Area degli Istruttori e due Operatori Esperti Ausiliari del Traffico con contratto a tempo indeterminato. L’arrivo di nuove figure, dopo i concorsi degli ultimi mesi, permetterà di rinforzare il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate A lezione di educazione stradale, agenti della polizia locale in cattedra per insegnare le regole del trafficoIl significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali, l’uso del telefonino, come attraversare, l’importanza di indossare il... Lecco, centro sempre più sorvegliato. Nuove assunzioni nella polizia localePiù agenti e anche più mezzi, a due e a quattro ruote, e anche più dotazioni e strumenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alix International compie 5 anni. Arduini: Nuovi investimenti e nuove assunzioni in arrivo; Concorsi Comune di Firenze 2026: 357 Assunzioni, Bandi in Arrivo e Come Prepararsi; Giovani, donne e ZES: bonus per le assunzioni a doppio binario nel 2026; Enel: 1000 assunzioni, incremento indennità e nuovi orari di lavoro con accordo sindacale. Sicilia, in arrivo 200 milioni per nuove assunzioni nelle impreseIn arrivo duecento milioni di euro destinati alle assunzioni nelle imprese siciliane. È quanto prevede il pacchetto 2026 di incentivi, con i primi due bandi che saranno pubblicati domani da Irfis-FinS ... catania.liveuniversity.it Messina, in arrivo altri 29 vigili urbani. Nuove assunzioni grazie ai fondi per la sicurezzaProsegue il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale di Messina. Dopo l’ingresso in servizio di 100 nuovi agenti, si guarda a ... 98zero.com Istituzioni a confronto su bonifiche, concessioni e legalità. In arrivo nuove misure per il Mar Piccolo facebook Direttamente dal Bookcon, arrivano le anticipazioni sulle nuove puntate, in arrivo nel 2027 su HBO Max x.com