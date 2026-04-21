Immobiliare di lusso la riviera di ponente scavalca il Tigullio

Nel 2025, il mercato immobiliare di lusso in Liguria registra un cambiamento di focus, con la riviera di ponente che assume un ruolo di primo piano nel segmento dell’extra-lusso. Nel frattempo, la zona del Tigullio si conferma come destinazione preferita dagli acquirenti internazionali, rafforzando la propria posizione come punto di riferimento per le case di alta gamma. La trasformazione evidenzia una diversificazione delle aree più richieste nella regione.

Il mercato immobiliare di lusso in Liguria cambia baricentro nel 2025. La riviera di ponente traina il segmento dell'extra-lusso, mentre il Tigullio si consolida come polo d’eccellenza per gli acquirenti internazionali. I dati di Gate-away.com registrano una crescita del 13,84% per le proprietà.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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