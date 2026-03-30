Il candidato sindaco del centrosinistra, deputato del Movimento 5 Stelle, ha ufficialmente presentato il suo percorso elettorale alla città durante un evento all’Hotel Progresso di San Benedetto, a cui hanno partecipato numerosi cittadini. Durante l’incontro, ha dichiarato che la Riviera non deve trasformarsi in un grande resort di lusso. La presentazione si è svolta con un pubblico in sala.

È partito dalla presentazione ufficiale alla città il percorso elettorale di Giorgio Fede, deputato del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco del centrosinistra, che ieri ha incontrato i cittadini all’Hotel Progresso di San Benedetto in una sala gremita. Un debutto pubblico che arriva dopo l’ufficializzazione della candidatura avvenuta nei giorni scorsi e che segna l’avvio della campagna sul territorio. Tra il pubblico anche l’ex sindaco Antonio Spazzafumo, presente all’incontro a poche ore dalla diffusione di una nota sui social in cui ha rinunciato a qualsiasi candidatura. Ad aprire l’incontro è stato lo stesso Fede, che ha lanciato il senso della sua candidatura tra visione e attacco politico: "Il sogno è vedere San Benedetto che ha voglia di un riscatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fede si presenta alla città: "La Riviera non deve essere un grande resort di lusso"

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