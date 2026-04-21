Nei primi tre mesi del 2026, il mercato immobiliare in Toscana ha registrato un aumento del 4,7% nei prezzi di vendita. Anche i canoni di locazione hanno mostrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati evidenziano una tendenza di crescita nel settore immobiliare regionale, confermando un andamento positivo rispetto agli ultimi mesi.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Nei primi tre mesi del 2026, il mercato immobiliare in Toscan a ha mostrato segnali di crescita sia dei prezzi di vendita che dei canoni di locazione. Infatti, rispetto allo stesso periodo del 2025, i primi sono saliti del 4,7% e i secondi del 6,6%. Per acquistare casa in regione servono mediamente 2.651 euromq, mentre per affittare bisogna mettere a budget 16,4 euromq medi. È quanto si evince dal l'Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Immobili: in Toscana nei primi tre mesi prosegue la crescita di prezzi di vendita (+4,7%)

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