Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627, le immissioni in ruolo dei docenti rappresentano l’ultima fase del piano di assunzioni previsto dal PNRR. Queste assunzioni si basano su un nuovo sistema di reclutamento che coinvolge sia le graduatorie regionali sia le GPS della prima fascia di sostegno. L’obiettivo dichiarato è ridurre le graduatorie, con percentuali di assunzioni che variano a seconda delle discipline e delle aree geografiche coinvolte.

Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi regionali sia delle GPS sostegno prima fascia. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Assunzione in ruolo docenti: nuova procedura prevista in attuazione al PNRR; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 20 APRILE); Immissioni in ruolo 2026, per il ruolo elenchi regionali avranno priorità sulle GPS sostegno. Elenchi regionali docenti: tutte le novità del decretoCon il decreto 45 del 2025, il Ministero dell’Istruzione ha ridisegnato le procedure per le immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado, in attuazione del PNRR, Missione 4, Compon ... tecnicadellascuola.it Assunzione docenti, chi ha rifiutato un’immissione in ruolo in passato può iscriversi agli elenchi regionaliNel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it https://www.scuolainforma.news/ruolo-a-s-2026-27-termine-pnrr-il-30-giugno-le-immissioni-potranno-protrarsi-fino-al-31-agosto-per-raggiungere-il-target-di-70-mila-assunzioni/ - facebook.com facebook Istituzione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, così saranno individuati i precari x.com