Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine

Da veronasera.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione mondiale della pizza senza glutine per il 2026 è un pizzaiolo veronese che ha vinto durante il Campionato Mondiale della Pizza, tenutosi presso il Palaverdi di Parma. La gara si è svolta nell’ambito di un evento riconosciuto a livello internazionale, con diversi concorrenti provenienti da varie nazioni. Thomas De Silvestri si è distinto nella categoria dedicata alle pizze senza glutine, conquistando la vittoria e confermando il suo ruolo di riferimento nel settore.

 L’edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi nel consueto e prestigioso scenario del Palaverdi di Parma, ha visto imporsi nella categoria Pizza Senza Glutine una firma che è ormai garanzia di qualità assoluta: Thomas De Silvestri.Il maestro pizzaiolo di Marzana, giovane, ma.🔗 Leggi su Veronasera.it

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