Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine

Il campione mondiale della pizza senza glutine per il 2026 è un pizzaiolo veronese che ha vinto durante il Campionato Mondiale della Pizza, tenutosi presso il Palaverdi di Parma. La gara si è svolta nell’ambito di un evento riconosciuto a livello internazionale, con diversi concorrenti provenienti da varie nazioni. Thomas De Silvestri si è distinto nella categoria dedicata alle pizze senza glutine, conquistando la vittoria e confermando il suo ruolo di riferimento nel settore.

L’edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi nel consueto e prestigioso scenario del Palaverdi di Parma, ha visto imporsi nella categoria Pizza Senza Glutine una firma che è ormai garanzia di qualità assoluta: Thomas De Silvestri.Il maestro pizzaiolo di Marzana, giovane, ma.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine; Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine; Campionato Mondiale della Pizza 2026: Thomas De Silvestri vince nella categoria Senza Glutine; 22 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco. Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutineL’edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi nel consueto e prestigioso scenario del Palaverdi di Parma, ha visto imporsi nella categoria Pizza Senza Glutine una firma che è ormai gar ... veronasera.it Campionato Mondiale della Pizza 2026: Thomas De Silvestri vince nella categoria Senza GlutineThomas De Silvestri vince il Campionato Mondiale della Pizza 2026 nella categoria Senza Glutine e conquista il Premio Speciale Parmigiano Reggiano ... horecanews.it PREMI E RICONOSCIMENTI - Thomas De Silvestri vince il Campionato Mondiale della Pizza 2026 nella categoria Senza Glutine e conquista il Premio Speciale Parmigiano Reggiano #horeca #foodservice #thomasdesilvestri #campionatomondialedellapizza x.com PREMI E RICONOSCIMENTI - Thomas De Silvestri vince il Campionato Mondiale della Pizza 2026 nella categoria Senza Glutine e conquista il Premio Speciale Parmigiano Reggiano Pizzeria Focacceria Quattrocento - facebook.com facebook