Il Verdetto | Le Iene ricostruiscono il delitto di Villa Pamphili l’omicidio di Avetrana e la strage del Circeo

Nina Palmieri torna questa sera, martedì 21 aprile, con il secondo appuntamento de Le Iene presentano: Il Verdetto, lo spin-off giudiziario del programma di Davide Parenti, in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 21 aprile 2026. Lo speciale, scritto da Alessia Rafanelli, ripercorrerà alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. In questa puntata verranno analizzate tre vicende che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica per la loro ferocia e il forte impatto mediatico. Si parte dal duplice delitto di Villa Pamphili (ore 21.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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