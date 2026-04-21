Nel sottosuolo di Napoli si snoda una complessa rete di cunicoli, tombe antiche, cisterne, strade, fogne e acquedotti. Questa struttura sotterranea è stata utilizzata nel tempo per vari scopi, tra cui attività illegali. Le autorità hanno condotto indagini per monitorare e controllare questa rete, che rappresenta un elemento importante nelle operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. La presenza di questa rete sotterranea rappresenta un aspetto rilevante per le attività di sicurezza in città.

È un intreccio di cunicoli, tombe antiche, cisterne, strade, fogne e acquedotti, una rete usata spesso per furti e rapine Sotto la città di Napoli si nasconde una fitta rete di cunicoli. Quelli attraverso cui sono scappati i rapinatori della banca Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, dopo il colpo da film della scorsa settimana, sono collegati al sistema fognario che si trova circa quattro metri sotto la superficie del suolo. Non è la prima volta che ladri o rapinatori si servono di questa rete molto estesa e per buona parte inesplorata. Dagli anni Settanta a Napoli colpi di questo tipo sono diventati piuttosto frequenti. I ladri scavano tunnel nel sottosuolo o sfruttano i collettori delle fogne per raggiungere l’interno di banche, uffici postali e negozi, senza essere visti.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il sottosuolo di Napoli sembra fatto apposta per le bande criminali

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