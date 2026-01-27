In Guatemala, le bande criminali continuano a influenzare la sicurezza pubblica. I leader dei principali gruppi, trasferiti in carceri meno confortevoli, stanno orchestrando rivolte e commettendo omicidi. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Dopo essere stati trasferiti in carceri meno lussuose, i capi dei due gruppi principali stanno organizzando rivolte e ordinando omicidi Da una settimana in Guatemala è stato dichiarato lo “stato di assedio”, con l’obiettivo di combattere i gruppi criminali che lo scorso 17 gennaio avevano ucciso 10 poliziotti in vari attacchi coordinati. Lo stato di assedio permette al presidente Bernardo Arévalo di schierare l’esercito nelle strade e di sospendere alcuni diritti civili. È una misura estrema per rispondere a una situazione molto complessa: il Guatemala è uno dei paesi più violenti dell’America Latina, e negli ultimi mesi i gruppi criminali si sono coalizzati e hanno alzato il livello dello scontro con lo stato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Guatemala è assediato dalle bande criminali

