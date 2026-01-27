Il Guatemala è assediato dalle bande criminali

Da ilpost.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Guatemala, le bande criminali continuano a influenzare la sicurezza pubblica. I leader dei principali gruppi, trasferiti in carceri meno confortevoli, stanno orchestrando rivolte e commettendo omicidi. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Dopo essere stati trasferiti in carceri meno lussuose, i capi dei due gruppi principali stanno organizzando rivolte e ordinando omicidi Da una settimana in Guatemala è stato dichiarato lo “stato di assedio”, con l’obiettivo di combattere i gruppi criminali che lo scorso 17 gennaio avevano ucciso 10 poliziotti in vari attacchi coordinati. Lo stato di assedio permette al presidente Bernardo Arévalo di schierare l’esercito nelle strade e di sospendere alcuni diritti civili. È una misura estrema per rispondere a una situazione molto complessa: il Guatemala è uno dei paesi più violenti dell’America Latina, e negli ultimi mesi i gruppi criminali si sono coalizzati e hanno alzato il livello dello scontro con lo stato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il guatemala 232 assediato dalle bande criminali

© Ilpost.it - Il Guatemala è assediato dalle bande criminali

Approfondimenti su Guatemala Criminalità

Narcotraffico, sgominate bande criminali tra Roma e Latina: affari milionari

Il video del maxi blitz antidroga a Latina, 200 agenti in azione: 15 arresti, smantellate due bande criminali

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Guatemala Criminalità

il guatemala è assediatoIl Guatemala è assediato dalle bande criminaliDopo essere stati trasferiti in carceri meno lussuose, i capi dei due gruppi principali stanno organizzando rivolte e ordinando omicidi ... ilpost.it

il guatemala è assediatoGuatemala in stato d'assedio. L'ordinaria emergenza di uno Stato fragile ostaggio delle marasUn paese che dimostra quanto siano tenaci le strutture vecchie in America Latina: quelle che sopravvivono agli accordi di pace, alle elezioni, ai cambi di ... huffingtonpost.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.