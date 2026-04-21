Il sindaco Conti al Viminale | Più agenti per la nostra città

Oggi il sindaco di Pisa ha incontrato al Viminale il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Durante l’incontro, il primo cittadino ha richiesto un aumento del numero di agenti di polizia per la città. La discussione si è concentrata sull’esigenza di rafforzare la sicurezza locale attraverso maggiori risorse e presenza delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico in merito agli accordi raggiunti.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha incontrato oggi al Viminale il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro. "È stato un confronto diretto e operativo durante il quale ho rappresentato le esigenze di Pisa in materia di sicurezza urbana - sottolinea il primo cittadino - ho.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Niscemi, il sindaco Conti replica al ministro Musumeci: “Città parte lesa”(LaPresse) Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha risposto alle polemiche relative alla sottovalutazione del rischio frana indicata dal... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il sindaco Conti al Viminale: Più agenti per la nostra città; Più poliziotti per Pisa. Conti incontra al Viminale la sottosegretaria Ferro; San Vittore Olona approva il Rendiconto 2025, il sindaco: Conti solidi e oltre 2 milioni di avanzo; A luglio, a Oristano, il Conti Summer Camp. Il progetto presentato da Daniele Conti. Più poliziotti per Pisa. Conti incontra al Viminale la sottosegretaria FerroIl sindaco si è recato a Roma per fare il punto sulle esigenze di sicurezza della città e del suo hinterland: Più attenzione alle specificità del territorio. lanazione.it Il sindaco Conti e il referendum: Il sì per una giustizia più giustaAndare a votare è un diritto ma anche un dovere civico. Voterò Sì al referendum perché abbiamo bisogno di una giustizia più giusta. Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti con un video postato ... lanazione.it Filippo fa i conti con i danni subiti dal suo stabilimento balneare: «Lo ricostruiremo pezzo per pezzo» - facebook.com facebook La (letterale) resa dei conti…arriva per Trump (Israele invece incassa non paga) x.com