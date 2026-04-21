Il ritorno dei medici pensionati per incarichi Asp più vantaggiosi denuncia del comitato

Un recente dibattito riguarda la legge regionale che permette ai medici pensionati di tornare in servizio come incaricati di Asp, con condizioni più favorevoli. Il comitato che ha sollevato la questione sostiene che questa norma potrebbe indebolire il ruolo del sistema sanitario pubblico. La questione si concentra sulla possibilità che questa misura favorisca un ritorno di professionisti in pensione in modo più agevole e remunerativo.

La legge regionale che consente il rientro in servizio dei medici pensionati potrebbe alimentare un meccanismo che svilisce il senso del servizio sanitario pubblico. A denunciare questo rischio è il comitato spontaneo per la tutela della salute, che aveva già paventato uno scenario simile e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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