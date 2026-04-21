Negli ultimi due anni, il governo guidato dal presidente ha affrontato due episodi che presentano caratteristiche simili. I casi coinvolgono figure di alto livello e hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con sviluppi che hanno fatto discutere sui media nazionali. Entrambi gli episodi sono stati oggetto di indagini e di commenti pubblici, suscitando reazioni diverse tra le forze politiche e il pubblico.

Negli ultimi due anni il governo Meloni è stato travolto da due casi che mostrano uno schema sovrapponibile. Lo scandalo Sangiuliano-Boccia del 2024 e quello Piantedosi-Conte delle ultime settimane. Due vicende diverse che dimostrano un metodo unico e tutto italiano: non affrontare le crisi, ma gestirle fino a farle scomparire InItaliagliscandaliseguono sempre lo stesso copione perché non si affrontano, si gestiscono. Dopo la sconfitta referendaria, gli scivoloni durante la campagna elettorale e le dimissioni a effetto domino, nella maggioranza c’è un’atmosfera da polveriera. Ad alimentare la tensione nelle ultime settimane è arrivato l’ennesimo caso che riguarda unministro chiamato a dare spiegazioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il protocollo dello scandalo italiano: i casi Piantedosi e Sangiuliano

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